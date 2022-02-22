Виновнику ДТП вынесли наказание за смерть двоих человек в Санкт-Петербурге

Суд Петербурга вынес наказание водителю Kia, который пьяным выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека. Об этом написали «Невские новости».

По информации правоохранителей, 30 декабря 2020 года подсудимый вместе с двумя пассажирами попал в аварию на дороге от ЛЭМЗ к Петергофскому шоссе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погибли оба пассажира Kia.

Виновнику ДТП назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Он также в течение двух лет не имеет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.