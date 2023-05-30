Происшествия 30 мая 2023, 15:32 Виновнику ДТП, в котором пострадала женщина, вынесли наказание в Петербурге

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В Санкт-Петербурге суд вынес наказание виновнику ДТП, из-за которого сильно пострадала женщина. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

По информации следствия, авария произошла в 2021 году на Васильевском острове. Мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, проехал на красный свет и на большой скорости врезался в Volkswagen. В результате столкновения сильно пострадала пассажирка иномарки.

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Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на право управления транспортным средством сроком на два года.