Происшествия 14 июля 2023, 16:42 Виновнику ДТП, в котором погибли три человека, вынесли приговор в Пензенской области

Читать 360tv в

В Пензенской области суд вынес приговор жителю Бессоновки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом написала «Пенза-пресс».

Авария произошла на трассе Пенза — Шемышейка — Лопатино в августе 2022 года. Мужчина, двигавшийся на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в автомобиль ВАЗ-2115. Все три человека, которые находились в отечественной машине, погибли на месте.

Реклама

Суд назначил обвиняемому наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.