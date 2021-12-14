Виновнику ДТП, в котором погибли 12 человек, вынесли приговор

Водителю грузового автомобиля, который совершил ДТП со смертельным исходом, вынесли приговор. Авария произошла 29 января этого года на трассе между Санкт-Петербургом и Казахстаном, написал «Царьград».

По данным следствия, водитель в темное время суток превысил скорость. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Citroen. В результате аварии 12 пассажиров автобуса погибли, еще девять человек получили травмы. Среди погибших и пострадавших были жители Самарской и Ульяновской области.

Следствие установило, что обвиняемый нарушил технические требования автомобиля. На части колес были установлены шины с разными протекторами. По мнению следствия, именно это и стало причиной ДТП.

Суд назначил мужчине четыре года и три месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также на три года его лишили права управления автомобилем.