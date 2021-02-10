Виновнику ДТП в Ивановской области присудили 1,5 года исправительных работ

В аварии неподалеку от Иванова пострадала одна женщина. Виновнику ДТП назначили 1,5 года исправительных работ. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Верхнеландеховского района.

Уточняется, что виновником аварии стал мужчина, который выехал на встречку. Там он столкнулся с другой машиной. Женщина, которая была за рулем второй машины, получила серьезные травмы.

Мужчине назначили 1,5 года исправительных работ, а также лишили прав на два года. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшей компенсацию.