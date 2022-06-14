Мужчина и женщина устроили скандал на борту самолета, который следовал из Сочи в Санкт-Петербург. В результате их приговорили к штрафу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на МВД Медиа.

Злоумышленники ругались матом во время посадки на борт и оскорбляли других пассажиров. Своим поведением они спровоцировали конфликт.

«В ходе разбирательства сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Сочи нарушители общественного порядка были установлены и доставлены в дежурную часть для привлечения к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Мужчине и женщине выписали штраф.