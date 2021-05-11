Виновника тройного ДТП задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали автомобилиста, который устроил аварию с двумя машинами и скрылся. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, ДТП случилось накануне вечером в Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте. По предварительной информации, водитель Audi протаранил два авто и уехал с места происшествия. Сбежавшего автомобилиста нашли на Зверинской улице. Оказалось, что он был нетрезв. Сотрудники Росгвардии передали его автоинспекторам.