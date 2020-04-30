30 апреля 2020, 12:55
Виновника смертельной аварии задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге стражи правопорядка поймали мужчину, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла 26 апреля на автодороге Санкт-Петербург — Морье. Неподалеку от поселка Рахья 32-летнюю женщину сбила иномарка Skoda Rapid. Водитель скрылся, а потерпевшая скончалась на месте до прибытия медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.