Виновника смертельной аварии задержали в Петербурге

По данным издания, авария произошла 26 апреля на автодороге Санкт-Петербург — Морье. Неподалеку от поселка Рахья 32-летнюю женщину сбила иномарка Skoda Rapid. Водитель скрылся, а потерпевшая скончалась на месте до прибытия медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.