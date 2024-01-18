Происшествия 18 января 2024, 12:56 Виновника смертельного ДТП с ребенком приговорили к 2,5 года колонии в Салехарде

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В Салехарде суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии-поселения мужчину, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт «Ямал 1».

По данным следствия, осенью 2023 года водитель не заметил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре» на улице Свердлова, и сбил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии, сообщил сайт petrograd.ru.

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Отмечается, что мужчина также выплатит родителям погибшей 4,5 миллиона рублей за моральный вред.