18 января 2024, 12:56
Виновника смертельного ДТП с ребенком приговорили к 2,5 года колонии в Салехарде
В Салехарде суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии-поселения мужчину, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт «Ямал 1».
По данным следствия, осенью 2023 года водитель не заметил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре» на улице Свердлова, и сбил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии, сообщил сайт petrograd.ru.
Реклама
Отмечается, что мужчина также выплатит родителям погибшей 4,5 миллиона рублей за моральный вред.
Суд
ДТП
Реклама
Реклама