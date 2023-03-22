Происшествия 22 марта 2023, 14:27 Виновника смертельного ДТП с двумя погибшими осудили в Кировской области

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В Кировской области вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Авария произошла в Кирово-Чепецком районе. Там столкнулись две машины, Great Wall и Lada. Водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. А в отношении мужчины, управлявшего иномаркой, возбудили уголовное дело. Но вскоре прекратили из-за примирения сторон.

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Однако в итоге дело дошло до суда. Виновника ДТП осудили на два года с отбыванием срока в колонии-поселении.

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