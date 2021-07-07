Виновника смертельного ДТП осудят в Оренбурге

В Оренбурге перед судом предстанет 25-летний мужчина, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла осенью 2020 года. Пьяный молодой человек решил покатать двух несовершеннолетних девушек, однако не справился с управлением и авто перевернулось. В результате одна из пассажирок погибла, а водитель скрылся с места происшествия. Следующие 12 лет он может провести за решеткой.