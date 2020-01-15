Виновника смертельного ДТП осудили в Нижегородской области спустя 15 лет

В ноябре 2004 года водитель автомобиля Audi A6 вечером не справился с управлением и выехал на тротуар. Машина сбила парня и девушку, проходивших в этот момент по улице Станционной. Оба пешеход погибли. Водитель свою вину признал и даже компенсировал моральный ущерб родителям погибших.

В 2005 году виновник ДТП решил скрыться от правосудия. Он находился в розыске 15 лет. Местонахождение скрывающегося было установлено. Суд уже вынес ему приговор в виде лишения свободы на срок четыре года и запрета на управление транспортным средством на три года.