Виновника смертельного ДТП на трассе «Псков» задержали правоохранители

ДТП со смертельным исходом произошла на автодороге Санкт-Петербург — Псков 5 мая в Лужском районе. Виновного в аварии задержали и завели на него уголовное дело. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Автомобили столкнулись на 149 километре трассы. Мужчина ехал по дороге на Cadillac Escalade, когда по неизвестной причине вдруг оказался на встречной полосе. Там произошло столкновение со Skoda Rapid, где находились сидящий за рулем мужчина и женщина-пассажир. Женщина скончалась от ударов в карете скорой помощи, которая приехала за ней. Водителя Skoda также госпитализировали, добавили «Невские новости».