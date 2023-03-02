Происшествия 02 марта 2023, 15:10 Виновника смертельного ДТП на Колпинском шоссе в Петербурге отправили в колонию-поселение

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В Петербурге осудили водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП на Колпинском шоссе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную городскую пресс-службу судов.

Авария произошла в июле прошлого года. Мужчина на Mercedes стал поворачивать, не заметив, что ему навстречу на большой скорости ехал мотоцикл. В итоге двухколесный транспорт врезался в иномарку. От удара водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте.

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Суд приговорил водителя автомобиля к 2,5 года колонии-поселения. Кроме того, он будет обязан выплатить компенсации семьям погибших.

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