Виновника массового ДТП задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 26-летний мужчина, который устроил массовое ДТП в Павловске. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, авария произошла в минувшее воскресенье на Конюшенной улице. Водитель ВАЗ-21103 выехал на встречку и столкнулся с BMW 116 и Lada Granta. В результате травмы получил 16-летний пассажир виновника ДТП. Его доставили в больницу. Выяснилось, что автомобилист был пьян. Возбуждено уголовное дело.