Происшествия 22 декабря 2022, 15:36 Виновника массового ДТП в Краснодаре осудили на 5 лет

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Жителя Краснодара приговорили к пяти годам колонии-поселения за спровоцированную им массовую аварию с тремя погибшими. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Прошлой осенью мужчина за рулем машины Volkswagen Polo не уступил дорогу другой иномарке на нерегулируемом перекрестке. В результате этого произошло столкновение сразу нескольких машин.

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Из-за полученных травм три молодые девушки скончались на месте происшествия.

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