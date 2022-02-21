Виновника ДТП, в котором погибла пенсионерка, задержали в Адыгее

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в ауле Понежукай Республики Адыгея. Водитель ВАЗ-2114 сбил 61-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по республике.

Правоохранительным органам по горячим следам удалось найти подозреваемого. Водителем ВАЗ-2114, который насмерть сбил женщину, оказался ранее судимый житель Тахтамукайского района.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взяли анализ крови на наличие алкоголя и запрещенных веществ. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.