Виновника ДТП с шестью пострадавшими поместили в СИЗО в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода завели уголовное дело по факту аварии, травмы в которой получили шесть человек. Виновника произошедшего, который сбил пешеходов в районе Сормово, поместили в следственный изолятор.

Как пишет newsnn.ru со ссылкой на заявление Главного управления МВД по Нижегородской области, 10 марта Сормовский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу 27-летнего виновника ДТП, от действий которого пострадали шесть нижегородцев.