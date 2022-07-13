Виновника ДТП с каршерингом в Люберцах взяли под стражу

Водителя прокатного авто заключили под стражу после того, как он устроил ДТП в Люберцах и наехал на людей, идущих по пешеходному переходу. Об этом рассказала сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, по факту аварии уже вынесено решение.

«По ходатайству следователя Люберецким городским судом водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила она.

Само ДТП произошло 11 июля. Мужчина сначала выехал на полосу встречного движения, при этом пренебрегая красным сигналом светофора. После этого он наехал на трех пешеходов и столкнутся с припаркованным такси.

Всего в результате аварии пострадали три человека, двое впоследствии скончались.

Петрова отметила, что сотрудником Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» вынесено постановление о переквалификации действий водителя каршеринга с части первой на часть пятую статьи 264 УК РФ.