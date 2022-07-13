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    13 июля 2022, 12:14

    Виновника ДТП с каршерингом в Люберцах взяли под стражу

    Водителя каршеринга арестовали на 2 месяца после смертельного ДТП в Люберцах

    Анна Усачева

    Водителя прокатного авто заключили под стражу после того, как он устроил ДТП в Люберцах и наехал на людей, идущих по пешеходному переходу. Об этом рассказала сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Виновника ДТП с каршерингом в Люберцах взяли под стражу

    По ее словам, по факту аварии уже вынесено решение.

    «По ходатайству следователя Люберецким городским судом водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила она.

    Само ДТП произошло 11 июля. Мужчина сначала выехал на полосу встречного движения, при этом пренебрегая красным сигналом светофора. После этого он наехал на трех пешеходов и столкнутся с припаркованным такси.

    Всего в результате аварии пострадали три человека, двое впоследствии скончались.

    Петрова отметила, что сотрудником Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» вынесено постановление о переквалификации действий водителя каршеринга с части первой на часть пятую статьи 264 УК РФ.