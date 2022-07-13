Виновника ДТП с двумя погибшими в Люберцах взяли под стражу

Водителя машины каршеринга Kia, который устроил ДТП с двумя погибшими в подмосковных Люберцах, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По ходатайству следователя Люберецким городским судом водителю <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

После смерти пострадавших — женщин 47 и 46 лет — следователи переквалифицировали действия 47-летнего водителя с части 1 на более «тяжелую» часть 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД». Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

ДТП случилось 11 июля на Октябрьском проспекте. Водитель выехал на встречную полосу на красный свет и сбил трех пешеходов, среди которых была 14-летняя девочка, а затем врезался в такси, припаркованное возле автобусной остановки. Двое из троих пострадавших впоследствии скончались.

Известно, что у виновника аварии почти 30-летний водительский стаж. Источник «360» сообщил, что водитель почувствовал себя плохо, у него якобы «в глазах все помутнело».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранителям тщательно разобраться в причинах трагедии.