Виновник смертельной аварии в Москве получил более 650 штрафов за год

Водитель иномарки выехал на встречку и устроил массовое ДТП на Бутырской улице в Москве. Одна из пассажирок погибла. Выяснилось, что за 10 минут до аварии лихач несся на скорости 150 километров в час, а за год собрал более 650 штрафов.

Как рассказал в Facebook начальник ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин, причиной смертельной аварии стало «совершенно неадекватное вождение водителя BMW». Мужчина ехал на авто с наклейками «отдел борьбы с тишиной», вылетел на встречку и врезался во встречные машины.

«Ну уже по внешнему виду автомобиля видно, кто за рулем… Такие люди вообще не должны допускаться к вождению. Машина должна забираться, как орудие преступления. За год получено более 650 (!) штрафов. Причем не мелочи», — написал Евсин.

По его словам, лихач получал штрафы по всевозможным нарушениям правил: от выделенки до превышения белее чем на 60 километров в час. Большинство штрафов так и не были оплачены.

«За 10 минут до трагедии зафиксирована езда на скорости 150 километров в час по Дмитровскому шоссе. На автомобиле белые полосы, сходные с цветографическими схемами служебных автомобилей. Дерзкие надписи про „отдел борьбы с тишиной“…», — добавил Евсин.

Он отметил, что произошедшее и то, что этот водитель ездил по городу, является большой недоработкой тех, кто занимается дорожным движением.

«Таких „стритрейсеров“ следует наказывать чрезвычайно строго. А также вести работу с такими водителями до наступления трагедии. Тут было все, чтобы понять, что это за персонаж и принять меры», — заключил он.

Авария на Бутырской улице произошла поздно вечером 24 января. Водитель BMW выехал на встречку и врезался сразу в несколько машин. В результате погибла девушка и разбились шесть машин.