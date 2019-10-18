Виновник смертельной аварии в Белгороде может сесть в тюрьму на 12 лет

По версии следователей, водитель был пьян, но сел за руль автомобиля ВАЗ-21102 и на трассе в Яковлевском городском округе столкнулся с автобусом «ПАЗ». Его 18-летняя пассажирка умерла на месте, второй 20-летней пассажирке потребовалась помощь врачей.

Как выяснили следователи, ранее водителя лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас за это нарушение, повлекшее смерть человека, ему грозит до 12 лет. Водитель задержан.