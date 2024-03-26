Происшествия 26 марта 2024, 11:41 Виновник смертельного ДТП в Тюмени заплатит семье погибшего миллион рублей

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В Тюмени виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам в колонии-поселении и выплате семье погибшего миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Калининский районный суд.

В июле 2022 года 23-летний парень за рулем ВАЗ-2114 «подрезал» на трассе ВАЗ-2110. Из-за этого маневра вторая легковушка выехала на встречку и столкнулась с Volvo. В аварии погиб пассажир «десятки», а ее виновник скрылся с места ДТП, но его потом нашли и возбудили уголовное дело.

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