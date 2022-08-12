Виновник смертельного ДТП в Невском районе Петербурга пойдет под суд

Мужчину, который, по версии следствия, стал виновником смертельного ДТП в Невском районе Петербурга ночью 8 марта, будут судить. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, 34-летний петербуржец сел за руль пьяным. Он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу, пробила ограждение и вылетела на тротуар, где сбила пешехода. После этого автомобиль протаранил фасад дома. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.