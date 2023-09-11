11 сентября 2023, 14:56
Виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, погиб в Ставропольском крае
Смертельная авария произошла накануне на автодороге Красногвардейское — Покровское в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Hyundai IX35 во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в Mazda CX5. После столкновения Hyundai перевернулся, его 20-летний житель погиб на месте.
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Известно, что молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел через разбившееся стекло. Водитель Mazda не пострадал.
ДТП
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