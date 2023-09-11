Происшествия 11 сентября 2023, 14:56 Виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, погиб в Ставропольском крае

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Смертельная авария произошла накануне на автодороге Красногвардейское — Покровское в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Hyundai IX35 во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в Mazda CX5. После столкновения Hyundai перевернулся, его 20-летний житель погиб на месте.

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Известно, что молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел через разбившееся стекло. Водитель Mazda не пострадал.