Виновник ДТП под Оренбургом стал фигурантом уголовного дела

Виновным в ДТП, которое случилось на трассе Оренбург — граница Челябинской области, называют 34-летнего водителя. Как считают следователи, на перекрестке водитель Lada Priora не уступил дорогу авто той же марки, движущемуся навстречу. В результате пассажирка второго авто, 41-летняя женщина попала в больницу с тяжелыми травмами. 34-летний водитель находится под подпиской о невыезде.