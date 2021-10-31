Виновник ДТП оставил без света село в Сочи

Водитель Mitsubishi снес электрический столб в сочинском селе Раздольное. В результате аварии жители остались без света. Об этом сообщил сайт SochiNews.

Как сообщил сайт, люди просидели без электричества несколько часов. Потом аварийная бригада все починила. По сообщению местных СМИ, водитель мог заснуть и потерять управление. Информации о его состоянии нет.

В начале октября легковушка влетела в электроподстанцию в Крыму. Тогда без света остались около 700 человек. Превысивший скорость виновник аварии погиб на месте. Смертельные травмы также получил его пассажир.