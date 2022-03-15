Виновник аварии погиб в Ставрополе

Вечером в понедельник, 14 марта, в Ставрополе произошло трагическое ДТП. 26-летний молодой человек, находясь за рулем «ВАЗ-211440», неожиданно выехал на встречную полосу на улице 50 лет ВЛКСМ. Он совершил столкновение с двигавшейся ему навстречу «Ладой Ларгус». В результате столкновения водитель «ВАЗа» погиб.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на сведения УГИБДД по Ставропольскому краю, 25-летний водитель «Ларгуса» и один из его пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы в медучреждение.

Уточняется, что погибший в аварии молодой человек проживал в Левокумском округе. Его 14 раз ловили на нарушениях ПДД, в большинстве случаев он привлекался за превышение скорости. Страхового полиса у него не было.