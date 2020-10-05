Видновский суд вынес приговор хоккеисту, отправившего коллегу в кому

Тренер юношеской хоккейной команды и Ленинского городского округа Евгений Ермишин оказался на больничной койке в коме. Туда его отправил бывший хоккеист из Видного, а сейчас игрок Сочи Станислав Брамин. Дело дошло до суда.

Согласно материалам дела, в марте этого года Ермишин вместе с коллегами отмечал в ресторане закрытие сезона. В какой-то момент он поругался с начальником команды «Металлург». В разборку влез Брамин. Следствие считает, что именно от его удара тренер упал и ударился головой о мраморный пол.

После госпитализации Ермишин несколько недель провел в коме и пережил две трепанации черепа. Врачи буквально вытащили его с того света. Когда пациент пришел в себя, то никого не узнавал и ничего не помнил. Долгая реабилитация, чудом восстановленное зрение. Одно ухо у него не слышит до сих пор. Велики шансы, что в спорт ему путь теперь закрыт.

За все это время Бармин ни разу не позвонил Ермишину и не поинтересовался его состоянием.

На слушания подсудимый приехал из Сочи. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет тюрьмы. Своей вины он так и не признал. Дать комментарий «360» он отказался.

Представлявший интересы потерпевшего адвокат попросил суд учесть при вынесении приговора, что обвиняемый не признал вину, не просил прощения и не компенсировал затраты на врачей. Обвинение запросило для Бармина два года условного срока. Но суд решил иначе и назначил три года ограничения свободы.

После приговора Бармин отправился по своим делам, а Евгений Ермишин задержался, чтобы поговорить с адвокатом. Он намерен обжаловать столь мягкий приговор для человека, который сделал из некогда успешного спортсмена инвалида.