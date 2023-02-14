Происшествия 14 февраля 2023, 17:15 Видео смертельного ДТП в Новосибирске разместили в соцсетях

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Спасатели МАСС в своей группе в соцсети «ВКонтакте» разместили видео смертельной аварии, которая произошла накануне в Первомайском районе Новосибирска. Об этом написал «Царьград».

Вечером 13 февраля на улице Первомайской столкнулись две иномарки. Водитель погиб на месте происшествия. Женщина-водитель второй машины оказалась заблокирована в транспортном средстве. Спасатели помогли ей выбраться наружу.

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Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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