14 февраля 2023, 17:15
Видео смертельного ДТП в Новосибирске разместили в соцсетях
Спасатели МАСС в своей группе в соцсети «ВКонтакте» разместили видео смертельной аварии, которая произошла накануне в Первомайском районе Новосибирска. Об этом написал «Царьград».
Вечером 13 февраля на улице Первомайской столкнулись две иномарки. Водитель погиб на месте происшествия. Женщина-водитель второй машины оказалась заблокирована в транспортном средстве. Спасатели помогли ей выбраться наружу.
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Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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ДТП
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