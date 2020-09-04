Видео с выброшенным на пляж Находки судном попало в Сеть

Корабль вынесло на мель после обрушившегося на Приморский край тайфуна «Майсак». Уточняется, что это рыболовецкое судно из Китая.

В настоящий момент корабль продолжает лежать на мели. Согласно предварительным данным, судно не имеет повреждений. Транспортная прокуратура города начала проверку. Специалисты выясняют причины и детали произошедшего, пишет ИА Nation News.