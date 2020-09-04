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    04 сентября 2020, 10:49

    Видео с выброшенным на пляж Находки судном попало в Сеть

    Полина Петрова

    Видео с выброшенным на пляж Находки судном попало в Сеть. Ролик опубликовал Life.
    Видео с выброшенным на пляж Находки судном попало в Сеть

    Корабль вынесло на мель после обрушившегося на Приморский край тайфуна «Майсак». Уточняется, что это рыболовецкое судно из Китая.

    В настоящий момент корабль продолжает лежать на мели. Согласно предварительным данным, судно не имеет повреждений. Транспортная прокуратура города начала проверку. Специалисты выясняют причины и детали произошедшего, пишет ИА Nation News.

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