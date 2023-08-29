Происшествия 29 августа 2023, 18:14 Видео с тушением природного пожара в Геленджике опубликовали в Сети МЧС показало видео с тушением природного пожара в Геленджике с вертолета

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Природный пожар возник на площади 1,5 гектара в Геленджике. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

На территории курортного города загорелась сухая растительность. К тушению привлекли более 50 человек и 20 единиц техники.

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Также в борьбе с огнем задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. Министерство опубликовало видео, на котором с воздуха сбрасывают воду в район пожара.

«Существует угроза распространения огня на лесной фонд», — отметили в ведомстве.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем Telegram-канале, что пожар возник в районе Бобруковой Щели. По его словам, здесь загорелась лесная подстилка.

Тушение осложняется горно-лесистой местностью и сильным ветром, указал Богодистов. С огнем борются не только сотрудники экстренных служб, но и простые местные жители, отметил глава курортного города.

«На данный момент угрозы домовладениям и жителям нет», — написал градоначальник.

Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Лесная подстилка уже горела в Геленджике 18 августа. Тогда к тушению огня тоже привлекли вертолет Ми-8 МЧС России.