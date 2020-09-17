Видео с речью матерей жертв «уктусского стрелка» появилось в Сети

Уточняется, что женщины потребовали для обвиняемого смертной казни. Они заявили, что готовы свершить правосудие самостоятельно.

«Мне сегодня хочется зайти к тебе в клетку и выбить из тебя душу», — сказала Татьяна, мать погибшей Натальи Кузнецовой.

Во время выступления она процитировала стихотворение «уктусского стрелка». В нем есть обращение к жертвам: «Твою тушку менты на опушке среди леса найдут, и с превеликим прискорбием твои тела родным донесут».

По версии следствия, Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову в Екатеринбурге 25 августа два 2018 года. Сотрудники СК РФ задержали подозреваемого спустя год. Его нашли через форум любителей оружия.

Предположительно, перед убийством он консультировался на портале, как усилить мощность пневматической винтовки. В процессе расследования выяснилось, что мужчина состоял на учете у психиатра. Обвинение требует для Александрова пожизненного наказания.