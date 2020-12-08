Видео с публичным избиением школьницы проверят в Приморье

Полиция проводит проверку видеозаписи, на которой школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье. Личности всех участниц происшествия уже установлены. Сейчас их опрашивают.

«Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском. Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия», — сказал РИА «Новости» представитель краевого УМВД РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил собеседник агентства.

В Instagram ранее разместили видеозапись, которая была снята недалеко от школы в поселке Заводском в Приморье. На кадрах девушка бьет другую школьницу по голове, сбивает ее с ног и продолжает избиение. Девочка плачет и просит помощи у другой участницы конфликта. Подростки, стоящие вокруг, только подбадривали обидчицу. Пострадавшая девочка в итоге сумела вырваться и убежала к школе.

В Китае учитель математики до смерти избил десятилетнюю ученицу за то, что она два раза дала неправильные ответы на его вопросы. Школьница скончалась в больнице. Родители погибшей рассказали, что преподаватель бил ребенка по голове, а также заставлял становиться на колени перед всем классом.