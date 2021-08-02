Видео с поркой раздетых девушек крапивой в Томске заинтересовалась полиция

В Томске неизвестные отхлестали двух девушек крапивой. Кадры случившегося попали в Сеть. Полицейские начали проверку после публикации видео.

Ролик появился в Telegram-канале «Регион-70. Томск». Его героями стали мужчины, которые пороли девушек собранной в пук крапивой. Своим двум «жертвам» они связали руки и спустили им штаны.

Судя по комментариям очевидцев, все произошло во дворе частного дома в Томске. После крапивы в ход пошли ведра с водой, которой окатили девушек.

«По размещенной в сети Интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

По результатам проверочных мероприятий примут решение в соответствии с законодательством.