10 августа 2020, 12:31
Видео с поджогом грузовика в Петербурге опубликовали пользователи Сети
Видео с поджогом грузовика в Санкт-Петербурге опубликовали в Сети. Уточняется, что злоумышленник разбил окна автомобиля и кинул в кабину горящий предмет, сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На кадрах видно, что мужчина умышленно поджигает припаркованное авто.
По словам полицейских, инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, около 03:00 на проспекте Ветеранов. Представители правопорядка установили, что горит машина Isuzu. Собственник в настоящий момент находится в Калининграде. Автомобиль приобрели в 2012 году за 200 тысяч рублей.