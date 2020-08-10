Видео с поджогом грузовика в Петербурге опубликовали пользователи Сети

На кадрах видно, что мужчина умышленно поджигает припаркованное авто.

По словам полицейских, инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, около 03:00 на проспекте Ветеранов. Представители правопорядка установили, что горит машина Isuzu. Собственник в настоящий момент находится в Калининграде. Автомобиль приобрели в 2012 году за 200 тысяч рублей.