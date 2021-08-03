Видео с пьяными десантниками, избивающими парня в футболке ЛДПР, назвали подделкой

Видеоролик, на котором группа десантников избивает молодого человека в футболке ЛДПР, появился в Сети. Однако представители партии назвали данное видео фейком. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу партии.

На видео военные призывали парня извиниться и сказать на камеру: «Больше не буду ходить в ЛДПР». Плачущий молодой человек соглашается это сделать.

Однако в партии заявили, что ролик является не более чем «очевидным фейком» и «предвыборной подделкой». От других комментариев политические деятели отказались.