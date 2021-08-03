03 августа 2021, 12:41
Видео с пьяными десантниками, избивающими парня в футболке ЛДПР, назвали подделкой
Видеоролик, на котором группа десантников избивает молодого человека в футболке ЛДПР, появился в Сети. Однако представители партии назвали данное видео фейком. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу партии.
На видео военные призывали парня извиниться и сказать на камеру: «Больше не буду ходить в ЛДПР». Плачущий молодой человек соглашается это сделать.
Однако в партии заявили, что ролик является не более чем «очевидным фейком» и «предвыборной подделкой». От других комментариев политические деятели отказались.