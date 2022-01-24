Видео с «ожившим трупом» в тверском морге получило разоблачение

Видео, на котором «оживший труп» якобы встает с кровати и начинает активно двигаться, разоблачили. В Telegram-канале Shot зрителей призвали обратить внимание на предмет в кадре, который используется для съемок кинофильмов.

Удлиненный штатив для камеры, который в профессии называют «удочка» из-за схожести с одноименным предметом, появляется в кадре в конце видео, что может означать постановочный характер съемок.

Видеоролик с «оживающим трупом» появился накануне в социальных сетях. Случай, согласно распространяемой предыстории, произошел в Твери. На видео мужчина снимает с себя покрывало якобы в помещении морга и встает со стола, делая странные движения.

Однако в тверском Минздраве информацию о случившемся официально не прокомментировали, назвав ее шуткой или фейком. Там же сообщили, что им уже присылали это видео — с таким же содержанием, но с другой подписью.