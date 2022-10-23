Видео с обломками упавшего в Иркутске самолета показали в Сети | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 14:15 Видео с обломками упавшего в Иркутске самолета показали в Сети "ВКонтакте"

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Обломки самолета, потерпевшего крушение в Иркутске, опубликовали в Сети. Кадры разбившегося самолета опубликовало интернет-издание «112» в своем Telegram-канале.

«Успели ли пилоты катапультироваться, и есть ли пострадавшие пока неизвестно», — написали в канале.

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В воскресенье военный самолет, летевший с местного авиазавода, упал на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Дом загорелся. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Спасатели борются с огнем.

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