Видео с обломками упавшего в Иркутске самолета показали в Сети | 360°

23 октября 2022, 14:15
Видео с обломками упавшего в Иркутске самолета показали в Сети
Обломки самолета, потерпевшего крушение в Иркутске, опубликовали в Сети. Кадры разбившегося самолета опубликовало интернет-издание «112» в своем Telegram-канале.
«Успели ли пилоты катапультироваться, и есть ли пострадавшие пока неизвестно», — написали в канале.
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В воскресенье военный самолет, летевший с местного авиазавода, упал на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Дом загорелся. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Спасатели борются с огнем.
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Иркутская область
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