Видео с невестой, устроившей драку на глазах у гостей, попало в Сеть

На кадрах видно, как женщина в нарядном белом платье и фате дерется с мужчиной на газоне. Другая женщина, предположительно подруга невесты, без движения лежит на асфальте.

Пользователи интернета были шокированы этим роликом. Они обеспокоились состоянием пострадавших. Некоторые пошутили по поводу произошедшего инцидента, пишет РИА ФАН.

«Не поймала букет, но сумела поймать кулак», — написал один из комментаторов.

Автор поста успокоил всех неравнодушных, объяснив, что лежащая на земле женщина просто выпила слишком много алкоголя.