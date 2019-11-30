Появилось видео с места падения вертолета в Абраю-Дюрсо

Крушение частного легкого вертолета Robinson R66 случилось в районе поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае 30 ноября. YоuТubе-канал «Кубанские новости» опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах видны горящие обломки воздушного судна, которое упало в лесу.

Вертолет Robinson R66 рухнул на склоне горы возле Новороссийска утром 30 ноября. Погиб пилот — 38-летний Юрий Королев, сообщил Life со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. Он работал в местном центре винного туризма, у него был большой опыт управления вертолетом. Мужчина жил в находящемся неподалеку поселке Мысхако. У пилота остались двое детей, пишет издание.

Пока что неизвестны обстоятельства случившегося. По предварительным данным, на месте ЧП никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Следователи начали проверку.

Robinson R66 — легкий пятиместный вертолет, который производят в США. Он способен подниматься на высоту четыре тысячи метров, развивает скорость до 260 километров в час. Максимальная дальность полета — 600 километров.