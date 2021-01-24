Автосервис загорелся на площади 1000 кв.м в Подмосковье. Видео с места

Пожар начался в нежилом здании в деревне Апаринки Ленинского городского округа Московской области. Об этом сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, пожарных на место вызвал очевидец. Который заявил о задымлении. Заявка на пульт дежурного поступила в 21:12. Прибывшие на место пожарные увидели, что пожар начался в двухэтажной метало-каркасной постройке. По предварительной версии, внизу находится автосервис, а наверху — офисные помещения.

«360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что пламя распространилось уже на оба этажа. Огонь охватил вывеску «Автосервис».

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. На месте работают 36 человек и 11 единиц техники. Площадь горения составляет одну тысячу квадратных метров. По последним данным, пламя удалось локализовать.