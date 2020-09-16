Видео с матерью, выронившей ребенка из коляски, прокомментировали в Госдуме

Видео с матерью, которая выронила ребенка из коляски на скейтплощадке, прокомментировал член экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Владимир Акимкин.

На днях в Сети появился ролик с женщиной, пытающейся выполнить трюки с коляской, в которой лежит ребенок. Предположительно, героиня видео находилась в нетрезвом состоянии. У женщины не получилось осуществить задуманное, и ребенок несколько раз упал на рампу головой вниз.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Ефремове Тульской области. Роликом, уже заинтересовался Следственный комитет. Женщину подозревают в нанесении телесных повреждений малышу, пишет портал «Ридус».

Акимкин возмутился тем, что ролик был опубликован в социальных сетях. Он увидел в этом насмешку над ситуацией.

«То, что над этим глумятся в соцсетях, — нет ничего хуже. Значит, они оправдывают таким образом действия мамы. Я думаю, что здесь никакие дополнительные меры по регулированию развлекательного контента не спасут», — поделился мнением член Госдумы.

Он подчеркнул, что нужно воспитывать детей, которых не будут забавлять подобные ситуации.