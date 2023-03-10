Происшествия 10 марта 2023, 00:51 Видео с издевательствами над школьником в Архангельске проверят СК и городские власти СК и департамент образования в Архангельске проверят факт издевательства над школьником freepik

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В Сети распространилась снятая в одной из архангельских школ видеозапись, на которой ученик подвергается публичному издевательству. Утверждается, что администрация образовательного учреждения не предпринимает никаких действий по этому поводу. СК по Архангельской области проводит проверку, к делу подключился городской департамент образования.

СК организовал доследственную проверку. Правоохранителям предстоит проверить информацию и по результатам работы принять процессуальное решение, сообщило ведомство в Telegram-канале.

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Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Чиркова сообщила в Telegram-канале, что департамент образования также проводит проверку по факту издевательства над школьником.

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По предварительным данным, конфликт произошел из-за девочки, пострадал ученик 7-го класса. Над ним издевался ученик 9-го класса. Ранее никто из них не состоял на учете в органах по делам несовершеннолетних. На разбирательства пригласили родителей обоих подростков.

«Причины инцидента будут досконально изучены. Также будет дана оценка возможному бездействию со стороны руководства школы», — пообещала Чиркова.