Происшествия 13 февраля 2024, 18:40 Видео с избиением подростков в подмосковной электричке стало поводом для проверки В РЖД проверят видео из подмосковной электрички с избиением подростков

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Представители Московской железной дороги начали проверку видео с помощником машиниста, который кричал на подростков в электричке, следовавшей из Балашихи в Лесной Городок. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного филиала РЖД.

Вечером 11 февраля локомотивная бригада задержала группу подростков-зацеперов и вызвала полицию. На станции Реутово еще одна группа молодых людей вошла в электропоезд. Они, по данным пресс-службы, попытались вмешаться в ситуацию, «совершая вандальные действия в отношении подвижного состава».

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«Поведение помощника машиниста электропоезда в отношении нарушителей не соответствует нормам Кодекса деловой этики ОАО „РЖД“, его действиям будет дана всесторонняя оценка в ходе проверки», — указали в компании.

В пресс-службе уточнили, что подростков-нарушителей передали в руки полиции на станции в Москве. К выяснению обстоятельств произошедшего в электричке подключилась транспортная полиция.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, предположительно, помощник машиниста, кричал и избивал подростков, требовал встать на колени. Судя по всему, он принял группу несовершеннолетних за зацеперов.