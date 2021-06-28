Видео с избиением девочки в детском лагере в Геленджике проверит полиция

В Краснодарском крае полиция начала проверку по факту видео, на котором девочку в детском лагере в Геленджике избивают сверстницы. Об этом в региональном главке МВД сообщили РИА «Новости».

Ролик появился в социальных сетях на прошлой неделе. На кадрах показано, как над девочкой в детском лагере издеваются ее сверстницы, в том числе бьют на глазах у остальных детей. Предположительно, видео было снято в детском лагере «Медвежонок». Сообщалось, что детей унижают пять девочек, которые якобы объединились в «банду».

Правоохранители назначили проверку.

В мэрии Геленджика сообщили, что в понедельник с директором лагеря и вожатыми встретится глава Кабардинского округа Григорий Кялов. А на территории лагеря теперь круглосуточно находится инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее в детском лагере «Байлак» в Туве произошло массовое заражение коронавирусом. Инфекция подтвердилась у 66 ребят и восьми сотрудников. Всех заразившихся временно изолировали. Республиканское управление Роспотребнадзора начало расследование.