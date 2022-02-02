Видео с другого ракурса раскрыло новые подробности драки полицейских в Санкт-Петербурге

Сотрудница уголовного розыска, которая попала в больницу после драки у дежурной части в Санкт-Петербурге, первой накинулась на инспектора ГИБДД. Этот момент попал на камеры внешнего видеонаблюдения.

Видеозапись появилась в Telegram-канале «Двач». На кадрах видно, что девушка стала толкать одного из своих оппонентов, а мужчина показывает ей на камеру. Затем она набрасывается на него. После этого между ними возникает потасовка и полицейская в итоге оказывается на полу.

О конфликте в дежурной части отдела полиции по Василеостровскому району накануне сообщил источник «360». По его данным, сотрудник ДПС увидел у девушки кобуру с оружием. Он потребовал предъявить удостоверение, но она отказалась, начала материться. Все закончилось дракой.

В тот же день девушку доставили в Мариинскую больницу. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», оперуполномоченной 24 года, врачи выявили перелом ключицы.

После произошедшего у сотрудников ДПС изъяли табельное оружие и служебные удостоверения. МВД начало проверку по факту случившегося.