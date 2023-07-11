11 июля 2023, 10:46
Видео с 3 смерчами над морем возле Туапсе опубликовали в Сети
Сразу 3 смерча прошли над морем неподалеку от Туапсе
Сразу три смерча заметили над морем неподалеку от города Туапсе Краснодарского края. Видео с погодным явлением опубликовали в Telegram-канале «Краснодар край».
Авторы указали, что из самого Туапсе люди видели один мощный смерч. Сразу три вихря засняли возле детского центра «Орленок», который находится рядом с городом.
Администрация Туапсинского района сообщила в своем Telegram-канале об одном смерче. Вихрь возник над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 километров от берега.
«Двигается он в северо-восточном направлении», — указали в администрации.
Кроме того, четыре смерча заметили возле курортного поселка Джубга, который находится в Туапсинском районе Краснодарского края. Видео с вихрями опубликовали в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края».
Ранее на курортах региона объявили штормовое предупреждение из-за мощных ливней. Интенсивные дожди привели к подтоплениям в Сочи, пляжи города закрыли для купания.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Известиям», что ливни с грозами и шквалистый ветер сохранятся в Краснодарском крае минимум до вечера 11 июля. Синоптик предупреждал об опасности формирования смерчей над Черным морем.
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