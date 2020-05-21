Видео: правоохранители задержали налетчиков в Челябинске

Камера запечатлела момент, когда представители силовых структур остановили машины преступников и положили мужчин лицом на асфальт. В операции по захвату принимали участие оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по области, УФСБ, а также Росгвардия.

«Задержаны семь злоумышленников в возрасте от 23 до 43 лет, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Курчатовском районе. По месту проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Злоумышленники открыли огонь во время погони.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Теперь им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.