23 апреля 2020, 18:37
Видео похищения девушки в Санкт-Петербурге появилось в Сети
Сайт «Невские новости» опубликовал видео похищения девушки в Санкт-Петербурге. Трое мужчин в медицинских масках, схватили и увезли девушку в неизвестном направлении.
Мужчины схватили девушку у подъезда, затащили ее в машину и скрылись. Позже житель Невского района сообщил полицейским, что его сестру похитили.
Сотрудники правоохранительных органов задержали виновного. Девушка была с ним. Выяснилось, что задержанный — уроженец ближнего зарубежья. По его словам, это национальный обряд похищения невесты. К слову, родственники уже писали аналогичное заявление в полицию. Этот же молодой человек уже похищал девушку, однако она отказалась от претензий.