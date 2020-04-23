Видео похищения девушки в Санкт-Петербурге появилось в Сети

Мужчины схватили девушку у подъезда, затащили ее в машину и скрылись. Позже житель Невского района сообщил полицейским, что его сестру похитили.

Сотрудники правоохранительных органов задержали виновного. Девушка была с ним. Выяснилось, что задержанный — уроженец ближнего зарубежья. По его словам, это национальный обряд похищения невесты. К слову, родственники уже писали аналогичное заявление в полицию. Этот же молодой человек уже похищал девушку, однако она отказалась от претензий.